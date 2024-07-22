Спасателей ряда регионов РФ подготовили к спасению космонавтов после аварии

РКК "Энергия" показала операцию по спасению космонавтов

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

РКК "Энергия" показала операцию по спасению космонавтов из потерпевшего крушение космического корабля. В корпорации провели тренировку спасателей на макетах спускаемых аппаратов "Океан-5" и "Меридиан".

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Такое обучение РКК "Энергия" проводит регулярно. "Это именно тот случай, когда с вероятностью 99,9% всё обойдётся, но перестраховаться нужно максимально", — объяснили там.

Обучение проходят сотрудники МЧС всех регионов РФ вдоль траектории взлетающего космического корабля.

Если нештатная ситуация случилась прямо на старте или в пределах нескольких минут после него, спасатели должны оперативно прибыть на место аварии, вызволить экипаж из капсулы и оказать ему помощь.

Ранее РКК "Энергия" показала автомобиль для встречи космонавтов после посадки, прошедшей в штатном режиме.