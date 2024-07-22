Могут ли оштрафовать за посещение запрещённого сайта

Бастрыкин предупредил о штрафах за посещение заблокированных сайтов

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мошенники придумали новую схему обмана неискушённых интернет-пользователей — они пугают штрафами за посещение сайтов, заблокированных на территории РФ. Подробности агентству "Прайм" раскрыл Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR agency.

Фото: Freepik by freepik, PDM

За попытки зайти на ресурс, доступ к которому ограничен властями, нет никакого наказания, сразу успокоил он. Более того, пугающее сообщение может увидеть любой человек, даже тот, кто ни сном ни духом.

Выглядит это так: выходит всплывающее уведомление, что пользователь зашёл на запрещённый сайт, нарушил тем самым закон и следует уплатить штраф, иначе приедут сотрудники и будет хуже. На недостаточную техническую и юридическую грамотность наслаивается страх перед властями предержащими, и люди с готовностью расстаются с деньгами.

Ничего в таких случаях не платите, призвал Бастрыкин. "А если мошенники продолжают требовать, то нужно их заблокировать и игнорировать впредь. Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги", — заключил он.