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Ученые раскрыли тайну сходства владельцев и их собак

Live Science: ученые нашли объяснение сходству владельцев и их питомцев

1:00
Наука

Учёные из британской благотворительной организации Dogs Trust выяснили, почему владельцы собак часто похожи на своих питомцев. Об этом рассказывает Live Science.

Live Science: ученые нашли объяснение сходству владельцев и их питомцев
Фото: flickr.com by Дин Виссинг, CC BY-SA 2.0

Катрина Холланд из Dogs Trust утверждает, что это вовсе не случайность. По результатам исследования, участники легко сопоставляли фотографии людей и их собак по внешнему сходству.

Особенно важными оказались черты лица, в частности глаза. Когда глаза на фотографиях были скрыты, точность сопоставлений падала до 50 процентов.

Холланд предполагает, что люди выбирают собак, похожих на них самих, так же как они выбирают себе партнёров. Эффект экспозиции тоже играет роль: нам нравятся знакомые лица.

Кроме того, недавнее исследование показало, что собаки часто имеют схожие черты характера со своими хозяевами, такие как экстраверсия, дружелюбие, открытость и добросовестность.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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