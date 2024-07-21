Новая реакция превращает пластик в материал для солнечных батарей

Учёные нашли способ превращать пенопласт в материал для электроники

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные разработали новую химическую реакцию, которая позволяет превращать пенополистирол в электропроводящий полимер PEDOT. Этот полимер можно использовать для создания различных электронных устройств, таких как солнечные батареи и транзисторы.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Во время экспериментов исследователи применили метод сульфирования малых молекул. Однако оказалось, что присоединение нужных функциональных групп к полимеру — задача не из лёгких. Процесс сопровождался побочными реакциями, которые было сложно устранить.

Несмотря на эти трудности, учёным удалось найти условия, при которых количество дефектов сводится к минимуму.

Кроме того, исследователи использовали полистирол, включая переработанный пенополистирол, в качестве исходного материала. Такой подход не только эффективен для создания полимера, но и помогает в утилизации пластиковых отходов.