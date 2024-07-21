Универсальная вакцина против гриппа может быть готова через 5-10 лет

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Американские ученые совершили прорыв в создании долгосрочной защиты от гриппа

1:18
Наука

Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) сделали значительный шаг вперед в разработке универсальной вакцины против гриппа, которая сможет защитить нас на всю жизнь от этого постоянно изменяющегося вируса.

Американские ученые совершили прорыв в создании долгосрочной защиты от гриппа
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Новая платформа, которую они тестировали, направлена на внутренние белки вируса, а не на его изменчивые поверхностные антигены. Чтобы проверить свою методику, команда из OHSU использовала вакцину на основе вируса гриппа 1918 года. Эта вакцина, разработанная с помощью платформы на основе цитомегаловируса (CMV), ранее использовавшейся в исследованиях ВИЧ, вызвала сильный иммунный ответ у приматов, подвергшихся воздействию современного вируса птичьего гриппа H5N1.

Главный автор исследования, Джона Сача, подчеркнул, что вакцина способна обеспечить длительный иммунитет. Этот подход отличается от текущих вакцин, которые должны постоянно адаптироваться к новым штаммам вируса, так как нацелен на стабильные внутренние компоненты вируса, активируя Т-клетки.

Это исследование открывает путь к созданию универсальной вакцины против гриппа в течение следующих пяти-десяти лет.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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