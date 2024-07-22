Как предотвратить снижение тестостерона: советы учёных

Nutrients: учёные раскрыли секрет продуктов, поддерживающих мужское здоровье

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Монктонского университета в Канаде выяснили, что употребление определённых овощей и фруктов может предотвратить проблемы с функцией яичек и снижение уровня половых гормонов у мужчин. Ключевую роль в этом процессе играют флавоноиды, катехины и ресвератрол, которые способствуют увеличению выработки андрогенов и положительно влияют на лечение гипогонадизма — эндокринного заболевания у мужчин.

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Эти вещества содержатся в сельдерее, тимьяне, петрушке, бобовых, яблоках, зелёном чае, грейпфруте, винограде, помидорах и других растительных продуктах. Они активируют специфические гены в клетках Лейдига, предотвращая снижение тестостерона из-за эндокринных нарушений.

По словам канадских учёных, после 30 лет уровень тестостерона у мужчин начинает снижаться примерно на 1% каждый год, поэтому важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Выводы исследования были опубликованы в журнале Nutrients.