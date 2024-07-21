Исследование показало, как защитить сердце в пожилом возрасте

Канадские ученые выяснили, что нужно делать для профилактики гипертонии и слабости в пожилом возрасте. Их исследования, опубликованные в Американском журнале физиологии сердца, показали, что 11% одиноких стариков страдают от слабости, связанной с риском повышения артериального давления.
В течение трех лет ученые наблюдали за людьми в возрасте от 45 до 85 лет, проводя тесты, чтобы определить связь между слабостью, высоким кровяным давлением и сердечными заболеваниями. Результаты показали, что мужчины чаще имеют предрасположенность к гипертонии и заболеваниям сердца, таким как стенокардия и инфаркт. Женщины же чаще страдали от поражений периферических сосудов и слабости.
Исследование подтвердило, что для профилактики гипертонии в пожилом возрасте необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями средней или низкой интенсивности. Такие нагрузки помогают тренировать сердце и предотвращают развитие слабости и высокое артериальное давление у пожилых людей.
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