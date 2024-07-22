Микродроны учатся у муравьев: новая навигационная система

В Нидерландах ученые из Делфтского технического университета создали микродронов, вдохновившись способностями муравьев запоминать дорогу. Исследователи заметили, как муравьи легко находят путь обратно к муравейнику, ориентируясь на окружающую обстановку и запоминая ключевые точки на маршруте.
Используя эту концепцию, разработчики оснастили дронов камерами, которые охватывают всё пространство вокруг. Это позволило отказаться от громоздких датчиков LiDAR, делая дроны более компактными и эффективными. Благодаря этим камерам, дроны могут самостоятельно возвращаться на базовую станцию, ориентируясь по запомненным изображениям.
Инженеры уверены, что их разработка будет полезна для различных задач: от мониторинга складов до обнаружения утечек газа и работы в ограниченных пространствах.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.