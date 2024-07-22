Микродроны учатся у муравьев: новая навигационная система

Ученые создали микродронов с навигацией по принципу муравьиных маршрутов

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нидерландах ученые из Делфтского технического университета создали микродронов, вдохновившись способностями муравьев запоминать дорогу. Исследователи заметили, как муравьи легко находят путь обратно к муравейнику, ориентируясь на окружающую обстановку и запоминая ключевые точки на маршруте.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

Используя эту концепцию, разработчики оснастили дронов камерами, которые охватывают всё пространство вокруг. Это позволило отказаться от громоздких датчиков LiDAR, делая дроны более компактными и эффективными. Благодаря этим камерам, дроны могут самостоятельно возвращаться на базовую станцию, ориентируясь по запомненным изображениям.

Инженеры уверены, что их разработка будет полезна для различных задач: от мониторинга складов до обнаружения утечек газа и работы в ограниченных пространствах.