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Исследование мозга объясняет, почему время иногда тянется, а иногда летит

Current Biology: восприятие времени зависит от событий, а не от минут

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Наука

Учёные выяснили, как наш мозг воспринимает время. В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, анализировалась активность передней поясной коры (ACC) мозга, которая отвечает за отслеживание действий и опыта.

Current Biology: восприятие времени зависит от событий, а не от минут
Фото: Freepik by freepik, PDM

Результаты показали, что восприятие времени не связано с точными минутами, а зависит от количества происходящих событий и действий. Когда человек занят и вокруг много событий, время кажется движущимся быстрее. Наоборот, в состоянии покоя и скуки оно тянется медленно.

В эксперименте с грызунами, выполнявшими однообразные движения, учёные обнаружили, что активность мозга изменялась в зависимости от числа повторений задачи. Эти изменения подтвердили, что восприятие времени связано с накопленным опытом, а не с внутренними "часами".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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