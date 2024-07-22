Люди начинают влюбляться в искусственный интеллект

Ученые из Канады выявили возможность романтических отношений с ИИ

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Современные технологии развиваются настолько быстро, что люди начинают влюбляться в искусственный интеллект. Исследователи из Университета Квебека и Монреаля выяснили, что растущая доступность и адаптивность нейросетей способствует формированию романтических отношений между людьми и ИИ.

Чат-боты с искусственным интеллектом становятся все более человекоподобными, что побуждает пользователей к постоянному взаимодействию и даже к формированию эмоциональных связей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ученых.

Многие люди обращаются к ИИ за поддержкой и получают удовольствие от общения с нейросетями. По данным Университета Британской Колумбии, некоторые люди даже ощущают более сильную эмоциональную связь с чат-ботами, чем с менее отзывчивыми людьми.

Специальные романтические чат-боты создаются так, чтобы предлагать уникальную форму общения: они всегда доступны, взаимодействуют плавно, избегая конфликтов и необходимости компромиссов.

С одной стороны, влюбленность в ИИ может улучшить навыки общения с реальными людьми, с другой стороны — привести к эмоциональной зависимости от нейросетей, предупреждают ученые.