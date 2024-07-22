Ученые обнаружили новый фактор риска болезни Паркинсона

Журнал IJMS: частые сотрясения мозга увеличивают риск болезни Паркинсона

Ученые из Даремского университета в Великобритании выявили, что многократные сотрясения мозга могут повысить риск развития болезни Паркинсона. Исследование показало, что у людей, часто переживавших сотрясения, увеличивается уровень белков, связанных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Эти результаты были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

В исследовании приняли участие 56 бывших регбистов, завершивших карьеру в среднем семь лет назад. Из них 30 человек получили более пяти сотрясений мозга, а остальные 26 не сталкивались с такими травмами. Участники прошли медицинское обследование и сканирование мозга.

Результаты показали, что многократные сотрясения связаны с повышенными уровнями биомаркеров, таких как общий тау и фосфорилированный тау 181 (p-tau181) белки. Также у первой группы участников были повышены уровни амилоида-бета 42 (Aβ42), p-tau217 и p-tau231, хотя эти результаты не были статистически значимыми. Ученые считают, что накопление этих белков в мозге может приводить к развитию болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.