Американские медики разработали революционный метод диагностики рака

Ученые из США разработали способ раннего выявления рака кишечника

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские медики разработали новый метод диагностики рака толстой кишки, который снижает риск смертельного исхода на 33%. Этот метод особенно эффективен для выявления опухолей в левой части кишечника. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Группа ученых под руководством Чике Дубени из Университета штата Огайо провела обширное исследование, изучив данные о здоровье 10,7 тысяч жителей США. Особое внимание уделялось случаям смерти от рака толстой кишки, которых было около 1000 с 2011 по 2017 год.

Основное внимание исследователи сосредоточили на влиянии неинвазивных методов иммунохимической диагностики на выживаемость пациентов. Эти методы позволяют обнаружить опухоли на ранних стадиях, выявляя микроскопические следы крови или фрагменты ДНК раковых клеток в биологических образцах.

Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто проходил регулярный иммунохимический скрининг, риск смерти от рака толстой кишки снизился на 33% по сравнению с теми, кто не проходил такой скрининг. Особенно эффективным этот метод оказался для опухолей в левой части кишечника, где снижение риска смерти достигло 42%.

Эти данные подчеркивают важность раннего выявления рака толстой кишки и эффективность неинвазивных методов скрининга. Регулярное проведение таких тестов значительно повышает шансы пациентов на успешное лечение и выживание.