Природа против депрессии: как прогулки лечат тревогу

Ученые из Колледжа социальной работы Университета Юты обнаружили, что прогулки на природе помогают справляться с депрессией и тревогой. Эти выводы были опубликованы в журнале Ecopsychology.
Исследователи проанализировали данные из предыдущих исследований, в которых участвовало 1,4 тысячи человек с психическими заболеваниями. Они выяснили, что даже десятиминутные прогулки на свежем воздухе способны уменьшить симптомы депрессии и тревожности, а также улучшить когнитивные способности, настроение и общее качество жизни.
Они также отметили, что эффект зависит от типа активности на природе, но даже простая ходьба приносит значительную пользу.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.