Природа против депрессии: как прогулки лечат тревогу

Ecopsychology: ученые доказали, что прогулки на свежем воздухе помогают при депрессии

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Колледжа социальной работы Университета Юты обнаружили, что прогулки на природе помогают справляться с депрессией и тревогой. Эти выводы были опубликованы в журнале Ecopsychology.

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Исследователи проанализировали данные из предыдущих исследований, в которых участвовало 1,4 тысячи человек с психическими заболеваниями. Они выяснили, что даже десятиминутные прогулки на свежем воздухе способны уменьшить симптомы депрессии и тревожности, а также улучшить когнитивные способности, настроение и общее качество жизни.

Они также отметили, что эффект зависит от типа активности на природе, но даже простая ходьба приносит значительную пользу.