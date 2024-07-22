Природа против депрессии: как прогулки лечат тревогу

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Ecopsychology: ученые доказали, что прогулки на свежем воздухе помогают при депрессии

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Наука

Ученые из Колледжа социальной работы Университета Юты обнаружили, что прогулки на природе помогают справляться с депрессией и тревогой. Эти выводы были опубликованы в журнале Ecopsychology.

Ecopsychology: ученые доказали, что прогулки на свежем воздухе помогают при депрессии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследователи проанализировали данные из предыдущих исследований, в которых участвовало 1,4 тысячи человек с психическими заболеваниями. Они выяснили, что даже десятиминутные прогулки на свежем воздухе способны уменьшить симптомы депрессии и тревожности, а также улучшить когнитивные способности, настроение и общее качество жизни.

Они также отметили, что эффект зависит от типа активности на природе, но даже простая ходьба приносит значительную пользу.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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