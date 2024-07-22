В Египте археологи обнаружили под водой древние рисунки фараонов

Археологи в Египте нашли под водой изображения фараонов Нового и Позднего царств. Находка была сделана в провинции Асуан, на юге страны, и стала настоящим открытием для научного мира.
По информации Министерства туризма и древностей Египта, совместная египетско-французская археологическая миссия обнаружила под водой надписи и изображения фараонов Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамметиха II и Априя.
Эти находки были сделаны в ходе первых подводных фотоархеологических исследований, проведенных в реке Нил около Асуанской плотины. Археологи использовали современное оборудование для дайвинга, подводных исследований и съемок.
Министерство также отметило, что сейчас ведется работа над созданием 3D-моделей найденных изображений, чтобы сохранить и изучить их в дальнейшем.
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