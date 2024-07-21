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Ученые делают прогнозы о нахождении жизни на спутниках Юпитера

Мы способны найти признаки жизни за ледяной коркой Европы и Энцеладе

2:19
Наука

Недавние эксперименты НАСА предоставили новые данные о поиске признаков жизни на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе. Ученые пришли к выводу, что биологические маркеры, такие как аминокислоты и нуклеиновые кислоты, могут сохраняться непосредственно под ледяной корой этих небесных тел, несмотря на интенсивное радиационное воздействие.

Мы способны найти признаки жизни за ледяной коркой Европы и Энцеладе
Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, CC BY-SA 4.0

Поверхности Европы и Энцелада подвергаются сильному облучению от высокоскоростных частиц, захваченных магнитными полями планет-гигантов, а также от космических событий. Однако под ледяными оболочками этих спутников предположительно существуют океаны, нагреваемые приливными силами, которые могут быть потенциальными средами обитания.

Исследовательская группа провела эксперименты по радиолизу, используя аминокислоты как индикаторы биомолекул. Аминокислоты, являющиеся ключевыми компонентами белков, могут быть как биологического, так и абиогенного происхождения. Их наличие на этих спутниках может указывать на присутствие жизни.

Ученые смоделировали условия на поверхности спутников, смешивая аминокислоты со льдом при сверхнизких температурах и подвергая их гамма-излучению. Также были проведены тесты с мертвыми бактериями и силикатной пылью для имитации различных сценариев.

Результаты показали, что на Европе оптимальная глубина для поиска аминокислот составляет около 20 сантиметров в определенных регионах. На Энцеладе же эти молекулы могут сохраняться в пределах нескольких миллиметров от поверхности.

Интересно, что аминокислоты разрушаются быстрее при смешивании с пылью, но медленнее в присутствии бактериальных клеток. Предполагается, что клеточный материал может защищать аминокислоты от реактивных соединений, образующихся под действием радиации.

Эти открытия имеют важное значение для планирования будущих миссий по поиску жизни на ледяных спутниках. Они указывают на необходимость отбора проб в богатых кремнеземом областях и на различные глубины проникновения в ледяную кору в зависимости от конкретного небесного тела.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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