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13% случаев деменции — неправильный диагноз

Ученые заявили, что 13% диагнозов "деменция" могут быть связаны с печенью

2:36
Наука

Недавние исследования показали, что до 13% пациентов с диагнозом "деменция" могут на самом деле страдать от излечимого заболевания печени — печеночной энцефалопатии. Схожесть симптомов этих двух состояний может приводить к ошибочной диагностике, лишая пациентов возможности получить эффективное лечение.

Ученые заявили, что 13% диагнозов "деменция" могут быть связаны с печенью
Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

С увеличением продолжительности жизни населения растет и распространенность деменции. По оценкам, более 55 миллионов человек во всем мире страдают от различных форм деменции, и ежегодно диагностируется около 10 миллионов новых случаев.

Печеночная энцефалопатия — это когнитивное нарушение, вызванное циррозом печени. Печень играет ключевую роль в метаболизме питательных веществ и детоксикации организма, поддерживая функционирование других жизненно важных органов. Однако она уязвима перед различными заболеваниями, такими как гепатит, гиперхолестеринемия, ожирение и диабет.

При циррозе печень теряет способность эффективно метаболизировать токсины, которые накапливаются в крови и могут повреждать мозг, вызывая симптомы, схожие с деменцией. Однако, в отличие от большинства форм деменции, печеночную энцефалопатию можно лечить и даже обратить вспять при ранней диагностике.

Исследование, проведенное под руководством гастроэнтеролога Джасмохана Баджаджа, показало, что около 10% пациентов с диагнозом "деменция" также страдают циррозом печени. Последующее исследование, опубликованное в The American Journal of Medicine, подтвердило эти результаты на более разнообразной выборке пациентов.

Ученые проанализировали медицинские карты 68 807 пациентов с диагнозом "деменция" и обнаружили, что у 12,8% из них был повышен индекс фиброза печени (FIB-4), что указывает на высокий риск цирроза.

Эти результаты подчеркивают важность проверки пациентов с симптомами деменции на наличие заболеваний печени. Интеграция анализа показателей FIB-4 в стандартную диагностику деменции может помочь выявить случаи печеночной энцефалопатии и предоставить пациентам возможность получить эффективное лечение.

Эксперты призывают повысить осведомленность медицинских работников о потенциальном совпадении симптомов деменции и печеночной энцефалопатии, чтобы улучшить диагностику и лечение этих состояний.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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