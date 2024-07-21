Роботизированные пчелы исследуют Марс

НАСА собирается использовать роботизированных пчел для изучения Марса

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Институт перспективных концепций НАСА (NIAC) предложил инновационное решение для исследования других планет: рой миниатюрных роботов, напоминающих пчел. Эта идея возникла после успешной миссии марсианского вертолета Ingenuity, который превзошел ожидания, совершив 72 полета за 1000 марсианских дней вместо запланированных пяти.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Полеты на Марсе представляют особую сложность из-за низкой гравитации и разреженной атмосферы. Давление на поверхности Красной планеты составляет лишь 1% от земного, что создает проблемы для традиционных летательных аппаратов.

В этих условиях рой микророботов, вдохновленных природой, может оказаться эффективным решением. Исследователи из лаборатории Kanglab при Университете Алабамы в Хантсвилле обратили внимание на способность некоторых насекомых и птиц совершать длительные перелеты, несмотря на их небольшие размеры.

Проект Marsbee предполагает создание роботов размером с пчелу, но с крыльями, подобными крыльям цикады. Эти устройства будут оснащены датчиками и коммуникационным оборудованием для сбора и передачи данных. Предполагается, что роботы будут использовать марсоход в качестве базы для подзарядки и обмена информацией.

Энергоэффективность — ключевой аспект проекта. Ожидается, что роботы смогут летать до 16 минут, используя доступные коммерческие батареи. Исследователи утверждают, что предварительные расчеты показывают возможность генерации достаточной подъемной силы для зависания в марсианской атмосфере.

Помимо функциональности, важным преимуществом Marsbee является их компактность. Меньший объем и вес по сравнению с традиционными роботами обеспечивает большую гибкость при планировании миссий. Кроме того, рой роботов обладает повышенной отказоустойчивостью: выход из строя отдельных устройств не приведет к провалу всей миссии.

Этот инновационный подход может открыть новые горизонты в исследовании Марса и других планет, позволяя проводить более детальные и разнообразные исследования поверхности и атмосферы.