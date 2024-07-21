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Роботизированные пчелы исследуют Марс

НАСА собирается использовать роботизированных пчел для изучения Марса

2:19
Наука

Институт перспективных концепций НАСА (NIAC) предложил инновационное решение для исследования других планет: рой миниатюрных роботов, напоминающих пчел. Эта идея возникла после успешной миссии марсианского вертолета Ingenuity, который превзошел ожидания, совершив 72 полета за 1000 марсианских дней вместо запланированных пяти.

НАСА собирается использовать роботизированных пчел для изучения Марса
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Полеты на Марсе представляют особую сложность из-за низкой гравитации и разреженной атмосферы. Давление на поверхности Красной планеты составляет лишь 1% от земного, что создает проблемы для традиционных летательных аппаратов.

В этих условиях рой микророботов, вдохновленных природой, может оказаться эффективным решением. Исследователи из лаборатории Kanglab при Университете Алабамы в Хантсвилле обратили внимание на способность некоторых насекомых и птиц совершать длительные перелеты, несмотря на их небольшие размеры.

Проект Marsbee предполагает создание роботов размером с пчелу, но с крыльями, подобными крыльям цикады. Эти устройства будут оснащены датчиками и коммуникационным оборудованием для сбора и передачи данных. Предполагается, что роботы будут использовать марсоход в качестве базы для подзарядки и обмена информацией.

Энергоэффективность — ключевой аспект проекта. Ожидается, что роботы смогут летать до 16 минут, используя доступные коммерческие батареи. Исследователи утверждают, что предварительные расчеты показывают возможность генерации достаточной подъемной силы для зависания в марсианской атмосфере.

Помимо функциональности, важным преимуществом Marsbee является их компактность. Меньший объем и вес по сравнению с традиционными роботами обеспечивает большую гибкость при планировании миссий. Кроме того, рой роботов обладает повышенной отказоустойчивостью: выход из строя отдельных устройств не приведет к провалу всей миссии.

Этот инновационный подход может открыть новые горизонты в исследовании Марса и других планет, позволяя проводить более детальные и разнообразные исследования поверхности и атмосферы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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