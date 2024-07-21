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На Луне обнаружена пещера, пригодную для исследователей

Ученые обнаружили на Луне пещеру, подходящую для размещения исследователей

2:01
Наука

Группа исследователей сделала значимое открытие на лунной поверхности — естественную пещеру, которая может стать ключевым ресурсом для будущих лунных экспедиций. Эта полость, обнаруженная вблизи северного полюса Луны, была выявлена благодаря данным, полученным с космического аппарата НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter.

Ученые обнаружили на Луне пещеру, подходящую для размещения исследователей
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Предполагаемые размеры пещеры впечатляют: ширина составляет несколько метров, а протяженность под лунной поверхностью может достигать десятков метров. Такое образование предоставляет существенные преимущества для исследователей, потенциально обеспечивая защиту от суровых условий лунной среды, включая резкие температурные колебания и интенсивное радиационное воздействие, которые представляют серьезную угрозу для длительного пребывания человека на Луне.

Научное сообщество предполагает, что подобные пещеры могут содержать ценную информацию, сохранявшуюся миллионы лет. Это открывает возможности для изучения геологической истории Луны и потенциальных ресурсов, которые могли бы поддержать долгосрочные исследовательские миссии.

Следующим этапом станет детальное изучение и картографирование внутреннего пространства пещеры для оценки ее пригодности для человеческого обитания. НАСА и другие космические агентства уже рассматривают возможность интеграции этих findings в планы предстоящих миссий программы "Артемида", нацеленной на возвращение людей на лунную поверхность.

В контексте стремления человечества расширить свое присутствие за пределами Земли, обнаружение этой пещеры является важным шагом в понимании и использовании природных ресурсов Луны для будущих исследований и научных открытий. Детали этого исследования были опубликованы в престижном научном журнале Nature, что подчеркивает значимость данного открытия для мирового научного сообщества.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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