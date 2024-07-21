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Маск хочет создать костюм железного человека

Илон Маск собирается создать костюм железного человека после покушения на Трампа

1:53
Наука

Недавние события вызвали беспокойство у Илона Маска, генерального директора Tesla и SpaceX, касательно его личной безопасности. После инцидента с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании, Маск выразил намерение усилить свою защиту.

Илон Маск собирается создать костюм железного человека после покушения на Трампа
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Он предложил идею создания летающего бронекостюма, вдохновленного образом супергероя Marvel Железного человека.

Маск отреагировал на происшествие с Трампом, выразив поддержку кандидату от республиканцев и критикуя действия Секретной службы США. Он также заявил о нескольких покушениях на свою жизнь, включая два за последние восемь месяцев.

По словам миллиардера, попытки покушения на него совершали лица с серьезными психическими расстройствами. Один из нападавших страдал шизофренией и был убежден, что в его мозг имплантирован чип, подобный разработкам компании Neuralink. Другой злоумышленник имел проблемы с восприятием реальности и не принимал необходимые медикаменты на момент инцидента.

Идея Маска о создании высокотехнологичной брони, подобной костюму Железного человека, не лишена иронии, учитывая, что образ Тони Старка в фильмах Marvel частично вдохновлен самим Маском. Миллиардер ранее проявлял интерес к технологиям, используемым в фильмах о супергерое, и даже встречался с инженером, разработавшим костюм для актера.

Однако, учитывая недавние технические проблемы с проектами Маска в области космических технологий, включая приостановку полетов ракет Falcon 9 и задержки в разработке ракеты Starship, идея создания летающей брони может оказаться не самым эффективным решением для обеспечения безопасности миллиардера.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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