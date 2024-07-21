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Палеонтологи открыли новый вид вымерших крокодилов

Ученые обнаружили примитивных крокодилов, живших около 48 миллионов лет назад

2:42
Наука

Недавнее открытие палеонтологами нового вида примитивных крокодилов, получившего название Asiatosuchus oenotriensis, значительно расширяет наши представления о разнообразии крокодилоидов, обитавших на территории Европы в среднем эоцене, примерно 48-41 миллионов лет назад.

Ученые обнаружили примитивных крокодилов, живших около 48 миллионов лет назад
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, CC BY-SA 2.0

Asiatosuchus — это вымерший род крокодилов, известный по видам, населявшим Европу и Азию в палеогене, особенно в эпоху эоцена. Эти рептилии характеризуются обобщенным (не удлиненным) рострумом и широким морфологическим разнообразием. Впервые род был описан палеонтологом Чарльзом Муком в 1940 году на основе находок в Монголии.

Ископаемые остатки Asiatosuchus oenotriensis были обнаружены в 1980-х годах в местности Ла-Лагуна, неподалеку от Касасека-де-Кампеан в испанской провинции Самора. Находка включает почти полный череп и практически неповрежденную левую нижнюю челюсть, что делает ее особенно ценной для исследователей. Расположение места раскопок в бассейне Дуэро, крупнейшем кайнозойском континентальном бассейне Пиренейского полуострова, подчеркивает геологическую значимость региона для палеонтологических исследований.

Это открытие позволило углубить наше понимание экологических условий эоцена. В тот период климат Испании был значительно теплее и влажнее нынешнего, а ландшафт преимущественно покрывали тропические и субтропические леса. Обилие рек, озер и болот создавало идеальную среду обитания для разнообразной фауны.

Морфологические особенности Asiatosuchus oenotriensis, в частности строение черепа и челюстей, указывают на то, что он, вероятно, был оппортунистическим хищником, способным питаться различной водной добычей. Размер и форма зубов свидетельствуют об адаптации к плотоядному рациону, а крепкое телосложение предполагает эффективное передвижение в различных водных средах.

Это открытие представляет собой значительный прогресс в изучении примитивных крокодилов. Оно не только подчеркивает богатство палеогеновой фауны Европы, но и демонстрирует важность таких палеонтологических памятников, как Ла-Лагуна, для реконструкции естественной истории. Дальнейшие исследования этого вида и других представителей комплекса Asiatosuchus обещают пролить свет на эволюцию крокодилоидов и углубить наше понимание древних экосистем.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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