Ученые изобрели генератор, работающий на дождевых каплях

Учеными создан генератор, работающий от воды и дождевых капель

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых разработала инновационный магнитоэлектрический генератор, способный преобразовывать энергию падающих капель дождя в электричество. Это устройство использует уникальную конструкцию с катушкой, которая приводится в движение ударами капель, генерируя электрические заряды.

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Эти заряды затем усиливаются через трансформатор, что позволяет питать небольшие электроприборы, такие как светодиоды или вентиляторы.

Данная разработка открывает новые перспективы в области возобновляемой энергетики, предлагая альтернативу, не зависящую от ветра, солнечного света или наличия водоемов. В контексте глобального стремления к "зеленой" энергии, это изобретение может внести значительный вклад в расширение спектра доступных источников возобновляемой энергии.

Исследователи из Даляньского технологического университета в Китае назвали свое устройство супергидрофобным магнитоэлектрическим генератором (MSMEG). Оно состоит из гибкой пленки из супергидрофобного магнитного материала, катушки, неодимового магнита, акрилового корпуса и основы из расширяемого полистирола.

В отличие от предыдущих моделей гидроэлектрических генераторов, работающих от дождевых капель, MSMEG способен эффективно преобразовывать энергию даже мелких капель в электричество. Супергидрофобное свойство пленки предотвращает накопление воды на поверхности устройства, обеспечивая его стабильную работу даже во время продолжительных осадков.

Эксперименты показали, что устройство способно генерировать максимальный электрический ток в 13,02 миллиампера, что позволяет зарядить небольшой конденсатор напряжением около 1,18 В за 200 секунд при постоянной интенсивности дождя.

Несмотря на то, что практическое применение таких устройств пока ограничено из-за невозможности распределения энергии в больших масштабах, дальнейшее развитие этой технологии может значительно расширить спектр доступных возобновляемых источников энергии и потенциально снизить их стоимость.