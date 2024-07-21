В космосе нашли залежи алмазов

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Меркурий содержит огромный слой из алмазов

Наука

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, продолжает интриговать ученых своими уникальными характеристиками, включая крайне слабое магнитное поле (всего 1% от земного) и необычно массивное ядро относительно размеров планеты.

Меркурий содержит огромный слой из алмазов
Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Недавнее международное исследование выдвинуло гипотезу о существовании 15-километрового слоя алмазов на границе ядра и мантии Меркурия. Однако экстремальные условия на планете делают невозможной какую-либо добычу этих драгоценных камней.

Высокая плотность Меркурия указывает на железное ядро, занимающее почти две трети объема планеты (61% по сравнению с 17% у Земли). Предполагается, что это ядро находится в жидком состоянии. Кроме того, планета обладает относительно толстой корой.

В 2004 году зонд НАСА "Мессенджер" обнаружил на поверхности Меркурия кору с высоким содержанием графита, что свидетельствует о богатом углеродом прошлом планеты. Долгое время считалось, что эта графитовая кора образовалась в результате кристаллизации магматического океана.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature учеными из Китая и Бельгии, предлагает более сложное объяснение. Ученые провели эксперимент, моделирующий внутренние условия Меркурия с использованием высокого давления и термодинамического моделирования.

Результаты эксперимента показали возможность образования минералов, таких как оливин, в мантии Меркурия. Однако главным открытием стала гипотеза о формировании алмазов на границе ядра и мантии. Согласно этой теории, процесс кристаллизации во внутреннем ядре привел к концентрации углерода во внешней части ядра, где под воздействием экстремальных условий он превратился в алмазы.

Исследователи предполагают, что образование алмазного слоя может влиять на термодинамику и конвекцию в жидком ядре Меркурия, что, в свою очередь, может объяснить генерацию его слабого магнитного поля.

Это исследование открывает новые перспективы для изучения формирования и эволюции богатых углеродом экзопланет, подобных Меркурию. Ученые полагают, что аналогичные процессы могли происходить и на других планетах, оставляя схожие следы в их структуре.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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