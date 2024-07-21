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Китай способен сбивать Starlink лазерным оружием

НОАК обладает силами для уничтожения спутников Starlink лазерным оружием

2:31
Наука

Недавние исследования, проведенные учеными Народно-освободительной армии Китая (НОАК), предполагают возможность использования подводных лодок, оснащенных лазерным оружием, для нейтрализации спутников Starlink компании SpaceX в случае возникновения угрозы безопасности Китая.

НОАК обладает силами для уничтожения спутников Starlink лазерным оружием
Фото: commons.wikimedia.org by StefanTsingtauer, CC BY-SA 4.0

Согласно публикации в журнале Command Control & Simulation, группа исследователей под руководством профессора Ван Даня из Военно-морской академии подводных лодок разработала концепцию субмарин с твердотельным лазерным оружием мегаваттного класса. Эти подводные лодки теоретически способны атаковать спутники, оставаясь под водой.

Ученые отмечают, что основной проблемой противоспутниковых операций является не столько уничтожение цели, сколько сокрытие самого факта атаки. Традиционные методы, такие как использование ракет класса "земля-воздух", имеют существенные недостатки в плане маскировки.

Исследователи подчеркивают, что спутники Starlink, благодаря своей многочисленности, компактности и близкому расположению друг к другу, представляют собой чрезвычайно устойчивую сеть. Это делает использование ракет для их уничтожения неэффективным.

Предложенное лазерное оружие подводного базирования, по мнению авторов исследования, способно решить эти проблемы. Китайские ученые разработали пошаговое руководство по проведению атак на спутники типа Starlink с морских позиций.

Важно отметить, что данное исследование появилось на фоне растущих опасений Китая относительно возможного использования сети Starlink в военных целях. Китайские эксперты выражают обеспокоенность тем, что будущие спутники Starlink могут нести дополнительное оборудование для военных операций, включая электронные помехи и разведку.

Эти опасения усилились после запуска программы Starshield, совместного проекта SpaceX и Пентагона, официально направленного на отслеживание гиперзвукового оружия Китая.

Ранее китайские исследователи уже предлагали разработать методы нейтрализации спутников Starlink в случае угрозы национальной безопасности. Система Starlink, насчитывающая более 2300 спутников на орбите, считается чрезвычайно устойчивой, что вызывает дополнительные опасения у китайских аналитиков в контексте потенциальных будущих конфликтов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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