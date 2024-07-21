Китай создал радар для обнаружения гиперзвуковых ракет

В КНР заявили о создании радара для обнаружения гиперзвуковых ракет

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило о создании группой инженеров из Университета Цинхуа инновационного радара для обнаружения сверхскоростных объектов.

Фото: Needpix.com by Free-Photos (pixabay.com), PDM

В процессе тестирования устройство продемонстрировало впечатляющие результаты, успешно отследив ракету, движущуюся со скоростью 7 километров в секунду на расстоянии около 600 километров с погрешностью всего 28 сантиметров. Точность определения составила 99,7%.

Ключевой особенностью разработки стала интеграция лазерной технологии в сочетании с тремя различными диапазонами частот микроволновой связи. Такое решение обеспечило передачу данных между основными компонентами системы со скоростью света, что позволило определять параметры гиперзвуковых объектов с беспрецедентной точностью.

Перехват сверхскоростных ракет представляет собой сложную задачу, существенно отличающуюся от противодействия баллистическим ракетам. Гиперзвуковые цели не только обладают более высокой скоростью, но и способны выполнять непредсказуемые маневры. Для успешного уничтожения такой цели критически важно точное определение ее местоположения и детальная информация о скорости движения.

Обладая столь подробными данными, становится возможным использование менее маневренных и, следовательно, более экономичных средств перехвата. Это открывает новые перспективы в области противоракетной обороны и может существенно повлиять на стратегический баланс сил в мире.