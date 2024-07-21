В Новосибирском институте создали сенсор, определяющий уровень глюкозы

Специалисты из Новосибирского института создали инновационный микросенсор глюкозы

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Института физики полупроводников им. Ржанова в Новосибирске ведут разработку инновационных эластичных микросенсоров, способных определять концентрацию глюкозы в крови без нарушения целостности кожных покровов.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Эти устройства призваны заменить традиционные глюкометры, необходимые диабетикам, атлетам и приверженцам строгих диетических режимов.

Подобные неинвазивные датчики создаются во многих странах и, как правило, основаны на анализе уровня глюкозы в потовых выделениях. Однако именно новосибирским ученым удалось первыми разработать сенсор на основе графена.

Исследователи уже анонсировали создание лабораторного прототипа такого устройства. Однако его быстродействие пока не оптимально — обработка сигнала может занимать до получаса. Чувствительный элемент сенсора имеет площадь всего несколько квадратных миллиметров и нанесен на обычную офисную бумагу.

Уникальные чернила, содержащие графеновые частицы толщиной в несколько нанометров, выступают катализатором окисления глюкозы. Состав чернил, их исходная вязкость, точные пропорции компонентов и технология печати являются ноу-хау новосибирских физиков и держатся в строгом секрете.

В будущем планируется размещение такого глюкометра, например, на запястье пользователя. Кроме того, ведется разработка специального модуля, способного за доли секунды считывать необходимые параметры и передавать их на смартфон через Bluetooth-соединение.