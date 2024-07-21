Россия научилась перерабатывать отходы ТЭС в керамику

Российские ученые смогли добыть керамику из отходов угольных ТЭС

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа российских исследователей из ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов разработала инновационный способ производства высококачественной керамики из побочных продуктов угольных теплоэлектростанций.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitri Tovstonog, CC BY-SA 4.0

Технология базируется на двухэтапном процессе термической обработки смолы. На первой стадии формируется порошок карбида кремния, а затем, посредством искрового плазменного спекания, создается керамический материал. Примечательно, что второй этап занимает всего несколько минут.

В ходе экспериментов зольные отходы ТЭС, смешанные с углеродом, подвергались обработке в специальной печи для получения порошка карбида кремния. Ученые тщательно анализировали влияние температурного режима, длительности выдержки и количества восстановителя на процесс формирования карбидов кремния, титана и железа. Впоследствии из полученного порошка SiC изготавливались экспериментальные образцы керамики.

Ключевые характеристики созданной керамики, такие как твердость и прочность, сопоставимы с промышленными аналогами, производимыми традиционными методами. Карбид кремния демонстрирует отличные свойства для применения в производстве подшипников, абразивных и режущих материалов, а также критически важных компонентов различных конструкций.

В отличие от предыдущих исследований в этой области, российским ученым удалось получить керамическую продукцию с требуемыми свойствами. Предполагается, что разработанная методика окажется экономически эффективной благодаря ценным качествам получаемой керамики и широким перспективам дальнейших исследований в данном направлении.