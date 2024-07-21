В Ярославле создали машину для посадки космических аппаратов

"Ярославский радиозавод" завершил создание вспомогательной машины для "Роскосмоса"

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты "Ярославского радиозавода", входящего в состав госкорпорации "Роскосмос", успешно завершили разработку и передали Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) прототип уникального транспортного средства.

Фото: http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/crew-12/html/iss012e24219.html by NASA, PDM

Этот автомобиль специального назначения предназначен для осуществления дежурства в зонах приземления пилотируемых космических кораблей.

Инновационное транспортное средство оснащено передовым комплексом аппаратуры, обеспечивающей прием сигналов, непрерывный мониторинг и регистрацию коммуникаций между космонавтами и наземными поисково-спасательными группами. Кроме того, машина укомплектована современными системами видеофиксации процесса спуска космических аппаратов.

В качестве основы для спецтранспорта использована платформа КамАЗа с улучшенными характеристиками проходимости. Кузов-фургон оборудован эргономичными рабочими станциями для четверых операторов, а также включает отсеки для размещения вспомогательного оборудования.

Экспериментальный образец уже успешно прошел комплексные заводские испытания и приемо-сдаточные тесты. В осенний период планируется провести более детальную проверку возможностей машины в одном из региональных подразделений ЦЭНКИ, что позволит оценить ее эффективность в условиях, максимально приближенных к реальным.