В России разработали биотопливо из соломы

Исследователи из Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали инновационный способ производства экологически чистого топлива из обыкновенной соломы. Внедрение этой технологии в промышленность может существенно снизить зависимость предприятий от традиционных ископаемых энергоносителей.
Представители университета отметили, что ключевым фактором успеха казанских специалистов стало усовершенствование процесса первичной обработки растительных остатков. Именно этот этап определяет как потенциал перерабатываемого сырья, так и степень воздействия на окружающую среду.
Кроме того, сообщается о значительных достижениях ученых КГАУ в сфере получения биоводорода — экономически эффективного и экологически безопасного вида топлива, обладающего большим потенциалом среди альтернативных источников энергии.
В дальнейшем казанские исследователи планируют сосредоточиться на масштабировании разработанной технологии и оптимизации процесса предварительной обработки сельскохозяйственных отходов. Это позволит сделать массовое производство биоводорода из соломы максимально рентабельным с экономической точки зрения.
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