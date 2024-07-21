В России разработали биотопливо из соломы

Ученые из КГАУ разработали способ производства топлива из соломы

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали инновационный способ производства экологически чистого топлива из обыкновенной соломы. Внедрение этой технологии в промышленность может существенно снизить зависимость предприятий от традиционных ископаемых энергоносителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, CC BY-SA 4.0

Представители университета отметили, что ключевым фактором успеха казанских специалистов стало усовершенствование процесса первичной обработки растительных остатков. Именно этот этап определяет как потенциал перерабатываемого сырья, так и степень воздействия на окружающую среду.

Кроме того, сообщается о значительных достижениях ученых КГАУ в сфере получения биоводорода — экономически эффективного и экологически безопасного вида топлива, обладающего большим потенциалом среди альтернативных источников энергии.

В дальнейшем казанские исследователи планируют сосредоточиться на масштабировании разработанной технологии и оптимизации процесса предварительной обработки сельскохозяйственных отходов. Это позволит сделать массовое производство биоводорода из соломы максимально рентабельным с экономической точки зрения.