В России разработали биотопливо из соломы

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Ученые из КГАУ разработали способ производства топлива из соломы

1:15
Наука

Исследователи из Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали инновационный способ производства экологически чистого топлива из обыкновенной соломы. Внедрение этой технологии в промышленность может существенно снизить зависимость предприятий от традиционных ископаемых энергоносителей.

Ученые из КГАУ разработали способ производства топлива из соломы
Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, CC BY-SA 4.0

Представители университета отметили, что ключевым фактором успеха казанских специалистов стало усовершенствование процесса первичной обработки растительных остатков. Именно этот этап определяет как потенциал перерабатываемого сырья, так и степень воздействия на окружающую среду.

Кроме того, сообщается о значительных достижениях ученых КГАУ в сфере получения биоводорода — экономически эффективного и экологически безопасного вида топлива, обладающего большим потенциалом среди альтернативных источников энергии.

В дальнейшем казанские исследователи планируют сосредоточиться на масштабировании разработанной технологии и оптимизации процесса предварительной обработки сельскохозяйственных отходов. Это позволит сделать массовое производство биоводорода из соломы максимально рентабельным с экономической точки зрения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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