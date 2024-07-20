Инновационная пивоварня выдает идеальное пиво

Портативная пивоварня iGulu способна создать идеальное пиво

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Инновационный проект iGulu призван облегчить существование тех, кто изнывает от летнего зноя. Этот компактный агрегат предназначен для изготовления пенного напитка, причем под "изготовлением" подразумевается полномасштабный процесс, длящийся до четырнадцати дней.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

При этом пользователю предоставляется широкий спектр возможностей для модификации процесса и создания уникальных вариаций напитка.

В базовой комплектации iGulu требует фирменный набор компонентов (ячменный солод, хмель, пивные дрожжи), а также галлон (3,8 литра) очищенной воды и информацию с RFID-метки, прикрепленной к упаковке ингредиентов. Эта метка содержит рецептуру и параметры приготовления конкретного сорта: временные рамки, температурный режим, уровень давления и прочие характеристики. Весь цикл производства автоматизирован, результатом является охлажденный до 3-12 градусов Цельсия свежий напиток.

Полученный продукт действительно отличается свежестью и требует скорейшего употребления. Для увеличения срока хранения до тридцати дней предусмотрена возможность подключения внешнего резервуара с углекислым газом, что позволяет насытить напиток пузырьками. Пользователь имеет возможность через мобильное приложение отслеживать и корректировать весь процесс пивоварения, принимая на себя ответственность за внесенные изменения. Помимо пива, iGulu способен производить различные ферментированные напитки, включая сидр, медовуху, вариации на тему вина или комбучу.

На этапе привлечения инвестиций для стартапа стоимость устройства установлена на уровне 299 долларов США.