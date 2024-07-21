В Италии создали протез стопы, имитирующий настоящую конечность

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Итальянские ученые создали инновационный протез для стопы с высокой копийностью

1:42
Наука

Подавляющее число протезов стоп характеризуется либо полной ригидностью, либо ограниченной гибкостью. Однако экспериментальный образец SoftFoot Pro, созданный коллективом специалистов Итальянского технологического института (IIT), практически нивелирует эти недостатки.

Итальянские ученые создали инновационный протез для стопы с высокой копийностью
Фото: navy.mil by Трэвисом К. Мендоса, PDM

Данный протез отличается высокой мобильностью, малым весом (всего 450 грамм), способностью выдерживать нагрузку до 100 кг и автономностью работы без дополнительных источников энергии.

Конструкция SoftFoot Pro включает пять последовательностей высокопрочных пластиковых элементов, соединенных между собой. Передние сегменты имитируют фаланги пальцев, а задние выполняют роль плюсневых костей. Компоненты каждой цепочки связаны поперечными эластичными соединениями, а внутренняя прочность обеспечивается стальным тросом, закрепленным на титановой пятке.

Ключевым элементом всей системы выступает титановый дугообразный механизм, соединяющий основание фаланг с пяточной частью. Такая архитектура позволяет фалангам пальцев и пятке изгибаться относительно свода стопы, фактически выполняя функцию подошвенной фасции человеческой стопы.

SoftFoot Pro обладает способностью аккумулировать энергию при сгибании пальцев в конце каждого шага, с последующим ее высвобождением при отрыве стопы от поверхности перед следующим шагом. При движении назад гибкая структура протеза поглощает от 10 до 50% возникающей нагрузки, обеспечивая комфортное передвижение.

https://www.youtube.com/watch?v=S3zQIz-owvE
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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