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Южная Коря разрабатывает лазерный Южная Коря будкомплекс "Звезда смерти" против КНДР

Наука

Оборонное ведомство Южной Кореи, отвечающее за закупки вооружений (DAPA), анонсировало создание инновационного лазерного комплекса, предназначенного для нейтрализации северокорейских дронов. Разработка ведется совместно с корпорацией Hanwha Aerospace в рамках инициативы под кодовым названием "Проект звездных войн".

Южная Коря разрабатывает лазерный Южная Коря будкомплекс "Звезда смерти" против КНДР
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4, CC BY-SA 2.0

Согласно информации DAPA, малогабаритные беспилотные летательные аппараты будут выводиться из строя посредством оптоволоконного лазера ближнего радиуса действия. Поражающий импульс длительностью 10-20 секунд способен вывести из строя силовые установки, электронные компоненты и бортовые системы дронов.

Представители ведомства акцентировали внимание на преимуществах новой системы: бесшумность работы, отсутствие необходимости в боеприпасах и крайне низкая стоимость одного "выстрела" — всего $1,50. Для сравнения, каждый залп американского рельсотрона (не являющегося, впрочем, лазерным оружием) обходился в $25000, при этом проект был признан неудачным.

В отличие от американских и израильских коллег, фокусирующихся на противодействии баллистическим ракетам, южнокорейские инженеры сконцентрировались на борьбе с беспилотниками. Это решение обусловлено регулярными нарушениями воздушного пространства страны дронами северокорейского производства. На текущий момент южнокорейский "Проект звездных войн" находится на стадии прототипирования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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