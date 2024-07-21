Китайские инженеры повысили эффективность гелиоэлектростанции

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В Китае создали более эффективную гелиоэлектростанции с повышенным КПД

1:37
Наука

В китайской провинции Ганьсу близится к завершению возведение инновационной гелиоэлектростанции. Уникальность объекта заключается в использовании двух приемных башен для аккумуляции тепловой энергии от комплекса отражателей.

В Китае создали более эффективную гелиоэлектростанции с повышенным КПД
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, PDM

Такая конфигурация обеспечит максимально эффективное использование солнечного излучения на протяжении всего светового дня.

Конструкция электростанции базируется на традиционном принципе: поле из 30 тысяч зеркал-гелиостатов окружает центральную башню, фокусируя на ней отраженные солнечные лучи. В приемнике башни размещен резервуар с минеральной солью, которая переходит в жидкое состояние под воздействием концентрированного тепла. Расплавленная соль передает энергию теплоносителю, преобразующемуся в пар и приводящему в движение турбогенератор.

Дополнительная башня электростанции размещена таким образом, чтобы в определенные периоды дня зеркала направляли на нее основной поток световой энергии. В это время основная башня находится в режиме пониженной нагрузки, что способствует снижению износа оборудования и повышению общей эффективности комплекса. Согласно расчетам, такая конфигурация позволит увеличить КПД на 24%, обеспечивая экономическую целесообразность проекта. Предполагается, что новая электростанция сможет генерировать 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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