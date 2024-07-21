Прорыв в лечении диабета поможет миллионам больных

Ученые смогли достичь увеличения выработки инсулина на 700%

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Новая надежда для сотен миллионов диабетиков появилась благодаря прорывным исследованиям, проведенным совместно учеными из медицинских центров Маунт-Синай и Сити-оф-Хоуп в США. Исследователи вплотную приблизились к разработке метода восстановления бета-клеток, ответственных за производство инсулина, используя стволовые клетки.

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В отличие от предыдущих подходов, когда бета-клетки выращивались в лабораторных условиях и затем имплантировались пациентам, новая методика предполагает стимуляцию роста этих клеток непосредственно в организме человека. Этот процесс может занять всего несколько месяцев.

Ключевым элементом нового метода является применение комбинации препаратов. В частности, используется гармин — вещество, встречающееся в некоторых растениях и бета-клетках, а также агонист рецептора GLP1, уже применяемый в лечении диабета. Агонист — это химическое соединение, которое при взаимодействии с рецептором вызывает биологический ответ организма.

Эффективность нового подхода была продемонстрирована в ходе серии экспериментов на мышах, страдающих диабетом 1-го и 2-го типов. Животным имплантировали человеческие бета-клетки, которые затем обрабатывали гармином и агонистами GLP1. Результаты оказались впечатляющими: через три месяца количество бета-клеток у больных мышей увеличилось на беспрецедентные 700%, что привело к практически полному исчезновению симптомов диабета.

Эти многообещающие результаты открывают новые перспективы в лечении диабета и дают надежду миллионам людей, страдающих от этого заболевания по всему миру.