Уникальные ульи возрастом 1000 лет: как Саудовская Аравия хранит свои древние секреты

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Историческое наследие мухафазы Майсан: древние ульи в горах Сарават

1:08
Наука

Величественные горы Сарават на западе Саудовской Аравии хранят древние ульи мухафазы Майсан, представляющие собой важное историческое и природное чудо.

Историческое наследие мухафазы Майсан: древние ульи в горах Сарават
Фото: Arkeonews by SPA, PDM

В регионе обнаружено около 1200 ульев, которые были жизненно важными для первых поселенцев. Медоносные пчелы этого региона играют ключевую роль в производстве саудовского меда. Археологические находки включают заброшенную деревню Харфи с самыми впечатляющими ульями. На протяжении веков местные жители создавали системы водоснабжения, строили зернохранилища и каменные ульи, а также разрабатывали сельскохозяйственные террасы для выращивания садов. Эти ульи, возможно, старше 1000 лет, передавались из поколения в поколение, сообщает Arkeonews.

Вершины гор предоставляют богатую флору из более чем 50 ароматических растений, что способствовало пчеловодству. Местность славится своими летними курортами и историческим наследием, о которых писали даже античные авторы, такие как Страбон.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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