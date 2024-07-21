Уникальные ульи возрастом 1000 лет: как Саудовская Аравия хранит свои древние секреты

Историческое наследие мухафазы Майсан: древние ульи в горах Сарават

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Величественные горы Сарават на западе Саудовской Аравии хранят древние ульи мухафазы Майсан, представляющие собой важное историческое и природное чудо.

Фото: Arkeonews by SPA, PDM

В регионе обнаружено около 1200 ульев, которые были жизненно важными для первых поселенцев. Медоносные пчелы этого региона играют ключевую роль в производстве саудовского меда. Археологические находки включают заброшенную деревню Харфи с самыми впечатляющими ульями. На протяжении веков местные жители создавали системы водоснабжения, строили зернохранилища и каменные ульи, а также разрабатывали сельскохозяйственные террасы для выращивания садов. Эти ульи, возможно, старше 1000 лет, передавались из поколения в поколение, сообщает Arkeonews.

Вершины гор предоставляют богатую флору из более чем 50 ароматических растений, что способствовало пчеловодству. Местность славится своими летними курортами и историческим наследием, о которых писали даже античные авторы, такие как Страбон.