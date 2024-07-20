Внеземная жизнь раскрыта: либо она повсюду, либо нас обманывали

Учёные выдвинули новую теорию о внеземной жизни

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

В статье журнала International Journal of Astrobiology рассматривается вопрос существования внеземной разумной жизни.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, PDM

Учёные пришли к выводу, что жизнь либо распространена повсеместно, либо её вообще нет. Основываясь на статистическом подходе и идеях Эдвина Джейнса и Джона Холдейна, исследователи утверждают, что при серии экспериментов результаты будут либо полностью положительными, либо полностью отрицательными, без промежуточных значений.

Если жизнь возможна, она должна быть повсеместной, но если она редка, то её не будет нигде. Вероятность обнаружения развитых цивилизаций минимальна, так как их следы, например, в инфракрасном спектре, до сих пор не найдены, сообщает Хайтек.

Авторы заключают, что если внеземные цивилизации существуют, они крайне редки и могут находиться в других галактиках, а Земля может быть единственной обитаемой планетой в Млечном Пути.