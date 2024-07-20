Этот простой метод может спасти вашу психику: обнаружена польза настольных игр

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Настольные ролевые игры помогают бороться с депрессией

1:07
Наука

Исследователи из Школы прикладной психологии Университетского колледжа Корка в Ирландии обосновали использование настольных ролевых игр, таких как Dungeons & Dragons (D&D), для профилактики психических заболеваний.

Настольные ролевые игры помогают бороться с депрессией
Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Первоначально D&D была создана для ветеранов-инвалидов, чтобы помочь им справляться с чувством беспомощности через игру, где победа достигается силой воображения. Современные люди также нуждаются в "здоровом эскапизме" — возможности отвлечься от реальности и получить позитивные эмоции. В отличие от видеоигр, D&D предоставляет широкие возможности для творчества и взаимодействия через живой диалог и произвольные действия персонажей. Игра способствует развитию командной работы, что повышает самооценку и создает терапевтический эффект, сообщает Техкульт.

Это было подтверждено в ходе исследований, показавших, что участие в таких играх помогает людям, чувствующим себя подавленными, становиться настоящими героями, заботиться о товарищах и преодолевать сложные ситуации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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