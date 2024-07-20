Место Тайной вечери Иисуса почти найдено: археологи на пути к открытию

Тайная вечеря Иисуса — одно из центральных событий в христианстве. Исследователи полагают, что нашли возможное место её проведения спустя 2000 лет.
Библейская вечеря прошла в горнице двухэтажного дома в Иерусалиме, способного вместить более 120 человек. Археологи не могут проводить раскопки для подтверждения, но греческие православные христиане в 1884 году нашли древнюю карту, изображающую Иерусалим с двумя священными сооружениями.
В 2017 году Дэвид Кристиан Клаузен обнаружил на карте здание с красной крышей, предположительно Горницу, а в 2019 году Управление древностей Израиля начало проверку теории с использованием лазерных технологий и фотографических методов, чтобы восстановить первоначальный облик здания, сообщает Хайтек.
Исследования выявили уникальные произведения искусства, однако археологических доказательств, подтверждающих, что это место Тайной вечери, пока нет.
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