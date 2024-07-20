Илон Маск заявил, что каждый должен иметь возможность отправиться на Марс

Илон Маск призывает Америку отправить астронавтов на Марс

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Америке пора достичь новых высот, отправив астронавтов на Марс.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Маск написал в социальных сетях, что каждый, кто желает стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь такую возможность. Это заявление было сделано в ответ на пост НАСА о 55-летии посадки на Луну пилотируемого модуля "Аполлон-11", сообщает РИА Новости.

Маск также сообщил о планах по осуществлению беспилотного полета космического корабля Starship на Марс в ближайшие четыре года. Он добавил, что первый город на Марсе он назвал бы "Бар".