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Илон Маск заявил, что каждый должен иметь возможность отправиться на Марс

Илон Маск призывает Америку отправить астронавтов на Марс

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Наука

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Америке пора достичь новых высот, отправив астронавтов на Марс.

Илон Маск призывает Америку отправить астронавтов на Марс
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, CC BY 2.0

Маск написал в социальных сетях, что каждый, кто желает стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь такую возможность. Это заявление было сделано в ответ на пост НАСА о 55-летии посадки на Луну пилотируемого модуля "Аполлон-11", сообщает РИА Новости.

Маск также сообщил о планах по осуществлению беспилотного полета космического корабля Starship на Марс в ближайшие четыре года. Он добавил, что первый город на Марсе он назвал бы "Бар".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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