Смертельный вирус Западного Нила угрожает Финляндии: обнаружен комар-переносчик

Этим летом в Лиексе, город в Северной Карелии, Финляндии, заметили комара Culex modestus, который является переносчиком вируса Западного Нила.
Это лишь второй случай наблюдения данного вида в стране; первое появление зафиксировали два года назад в Пори.
Исследователь Хельсинкского университета Лорна Калвервелл предположила, что найденный в Северной Карелии экземпляр, вероятно, является самым северным представителем этого вида в мире.
Culex modestus известен способностью передавать вирус Западного Нила, который опасен для людей и животных, и впервые был обнаружен в Уганде в 1937 году. Лечения от вируса пока не существует. Однако доцент вирусологии Хельсинкского университета Эсси Корхонен заверила, что вирус в Финляндии пока не выявлен, так как для его распространения нужны стабильные теплые климатические условия, сообщает Хайтек.
В России случаи заболевания лихорадкой Западного Нила регистрировались в основном в Южном федеральном округе. По данным Роспотребнадзора, 1-5% заболевших переносят болезнь в тяжелой форме с возможным поражением центральной нервной системы, а летальность составляет около 4,5%.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.