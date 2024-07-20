Смертельный вирус Западного Нила угрожает Финляндии: обнаружен комар-переносчик

Комар, переносящий вирус Западного Нила, замечен в Финляндии

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Этим летом в Лиексе, город в Северной Карелии, Финляндии, заметили комара Culex modestus, который является переносчиком вируса Западного Нила.

Фото: commons.wikimedia.org

Это лишь второй случай наблюдения данного вида в стране; первое появление зафиксировали два года назад в Пори.

Исследователь Хельсинкского университета Лорна Калвервелл предположила, что найденный в Северной Карелии экземпляр, вероятно, является самым северным представителем этого вида в мире.

Culex modestus известен способностью передавать вирус Западного Нила, который опасен для людей и животных, и впервые был обнаружен в Уганде в 1937 году. Лечения от вируса пока не существует. Однако доцент вирусологии Хельсинкского университета Эсси Корхонен заверила, что вирус в Финляндии пока не выявлен, так как для его распространения нужны стабильные теплые климатические условия, сообщает Хайтек.

В России случаи заболевания лихорадкой Западного Нила регистрировались в основном в Южном федеральном округе. По данным Роспотребнадзора, 1-5% заболевших переносят болезнь в тяжелой форме с возможным поражением центральной нервной системы, а летальность составляет около 4,5%.