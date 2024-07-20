Археологи в шоке: древняя лодка в Осло оказалась старше, чем думали

В Осло найдена древняя лодка, датируемая концом эпохи викингов

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) обнаружили древнюю деревянную часть лодки в Осло, которая оказалась значительно старше, чем ожидалось.

Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, PDM

Лодка была найдена на морском дне в Бьёрвике, районе восточнее центра города Осло. Место является исторической гаванью, используемой с основания города королём викингов Харальдом Суровым в 1048 году и до XVII века. В этом районе археологи находят множество останков кораблекрушений, датируемых от XIII до XVII веков.

Во время раскопок 2022-2023 годов был обнаружен хорошо сохранившийся кусок древесины, который сначала датировали 1300 годом, но дендрохронологический анализ показал, что дерево было срублено между 1087 и 1100 годами. Это свидетельствует о том, что найденная часть лодки относится к концу эпохи викингов, сообщает Planet Today.

Археолог NIKU Ховард Хегдал отметил высокое качество обработки и декорирования найденной части лодки, что отличает её от более простых судов Средних веков. Несмотря на это, часть лодки из Бьёрвики нельзя сравнивать с кораблями викингов, такими как корабль из Гокстада, построенный около 890 года.