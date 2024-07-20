Этот простой трюк может продлить вашу жизнь на 20%: обнаружено влияние холода на долголетие

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Прохладные условия продлевают жизнь мышей за счёт энергетического дисбаланса

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показывает, что мыши и крысы живут дольше не из-за ограничения калорий, а благодаря энергетическому дисбалансу между потребляемой и сжигаемой энергией.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Группы мышей, которым давали одинаковую диету, но которые содержались в прохладных условиях, жили дольше и были здоровее, так как им приходилось тратить больше энергии на поддержание тепла. Это открытие указывает на то, что важно не только количество потребляемой пищи, но и как энергия расходуется, сообщает GeroScience.

В краткосрочных и долгосрочных экспериментах было обнаружено, что мыши, живущие в более прохладных условиях, испытывают метаболические и физиологические преимущества.

Исследователи считают, что для улучшения здоровья и продления жизни важен энергетический баланс, а не просто ограничение калорий. В будущем возможно применение других методов, таких как лекарства, для достижения аналогичных результатов.