Стало известно, почему время летит, когда весело, и тянется, когда скучно

Учёные узнали, как наш мозг воспринимает течение времени

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ученых из Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) раскрывает, как наш мозг воспринимает течение времени.

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Оно показало, что наше восприятие времени зависит от количества и интенсивности переживаний, а не от внутренних часов мозга. Чем больше действий и событий происходит, тем быстрее кажется время. В эксперименте с грызунами исследователи обнаружили, что мозговые паттерны меняются по мере выполнения задачи, отражая опыт, а не временные интервалы, сообщает Current Biology.

Эти данные могут помочь в управлении восприятием времени, предлагая замедление действий для лучшего запоминания или ускорение для быстрого восприятия событий.

Исследование также имеет практическое значение для понимания психиатрических и нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, где восприятие времени искажается.

Джеймс Хайман, старший автор исследования, отмечает, что мозг действует скорее как счетчик, а не часы, и понимание этого может помочь в улучшении психического здоровья.