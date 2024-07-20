Редкие условия: почему технологичные инопланетные цивилизации почти невозможны

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1:56
Наука

Иноязычная жизнь, способная взаимодействовать через межзвездное пространство, вероятно, не могла бы развиться без наличия тектоники плит на своей родной планете, а также без необходимого количества воды и суши.

Учёные заявили, что только 4 из 10 000 галактик могут быть домом
Фото: NASA is licensed under public domain

Современные исследования, проведенные Робертом Стерном из Техасского университета в Далласе и Тарасом Герьей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, указывают на то, что современная тектоника плит существенно способствовала эволюции сложной жизни на Земле. По их мнению, начало современной тектоники плит произошло около полумиллиарда лет назад, что существенно ускорило процесс эволюции. Они отмечают, что до этого периода Земля имела застойную тектонику крышки, где литосфера была монолитной и не разбита на плиты.

Также подчеркивается, что наличие океанов и континентов играет ключевую роль в развитии разумной жизни и технологических цивилизаций, так как они способствуют биологической эволюции и другим важным процессам, таким как углеродный цикл и обеспечение питательными веществами.

Стерн и Герья отмечают, что несмотря на важность тектоники плит и других факторов для возникновения сложной жизни, такие условия, вероятно, редки на экзопланетах, известных как суперземли. Исходя из моделей формирования планет, они оценивают, что только небольшой процент экзопланет может обладать необходимыми условиями для развития разумной жизни.

Таким образом, великое разнообразие условий на планетах влияет на вероятность существования технологических цивилизаций во Вселенной. Исследователи подчеркивают важность дальнейших наблюдений и исследований, чтобы точнее определить, какие планеты могут поддерживать жизнь, и какие условия являются ключевыми для развития интеллектуальной жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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