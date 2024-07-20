Учёные научились контролировать мозг и поведение с помощью магнитов

Разработана технология управления нейронными цепями мозга

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института фундаментальных наук и Университета Ёнсе в Южной Корее создали Nano MIND — первое устройство для модуляции нейронных цепей глубокого мозга с помощью магнитных полей.

Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Эта технология успешно применялась на мышах, контролируя их пищевое и социальное поведение.

В отличие от рентгеновских лучей, магнитные поля могут безвредно проникать в ткани, что делает их идеальными для медицинской визуализации. Ученые использовали намагниченные наночастицы для точечной активации отдельных областей мозга, обеспечивая точный пространственно-временной контроль нейронной активности. В эксперименте они активировали рецепторы ГАМК в медиальной преоптической области мозга мышей, что привело к изменению их аппетита: увеличение на 100% при воздействии на тормозные нейронные пути и снижение при активации рецепторов ГАМК. Кроме того, технология изменяла поведение мышей, которые никогда не были матерями, побуждая их заботиться о чужих детенышах, сообщает Хайтек.

Директор Центра наномедицины Института фундаментальных наук Джинву Чон отметил, что эта технология позволит лучше понимать функции мозга и разрабатывать новые методы лечения неврологических расстройств.