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Гробница высокопоставленного военного чиновника была случайно обнаружена в Помпеях

В Помпеях найдена гробница важного военного чиновника

0:48
Наука

Во время строительства воздушной камеры для отвода влаги в здании Сан-Паолино, новой штаб-квартиры библиотеки Археологического парка Помпеи, случайно была обнаружена гробница важного военного чиновника, служившего при императоре Августе.

В Помпеях найдена гробница важного военного чиновника
Фото: Arkeonews by Archaeological Park of Pompeii, PDM

Гробница была украшена крупной надписью, которая осталась четкой и читаемой даже после извержения Везувия в 79 году н. э. На надписи указано, что Нумерий Агрестин был рыцарем, военным трибуном, префектом Автригони и инженеров, а также дважды дуумвиром по юрисдикции, сообщает Arkeonews.

Открытие было опубликовано в Электронном журнале раскопок Помпеи, а надпись интерпретировали профессора Мария Кьяра Скаппатиччо и Альберто Далла Роза.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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