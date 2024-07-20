Гробница высокопоставленного военного чиновника была случайно обнаружена в Помпеях

В Помпеях найдена гробница важного военного чиновника

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время строительства воздушной камеры для отвода влаги в здании Сан-Паолино, новой штаб-квартиры библиотеки Археологического парка Помпеи, случайно была обнаружена гробница важного военного чиновника, служившего при императоре Августе.

Фото: Arkeonews by Archaeological Park of Pompeii, PDM

Гробница была украшена крупной надписью, которая осталась четкой и читаемой даже после извержения Везувия в 79 году н. э. На надписи указано, что Нумерий Агрестин был рыцарем, военным трибуном, префектом Автригони и инженеров, а также дважды дуумвиром по юрисдикции, сообщает Arkeonews.

Открытие было опубликовано в Электронном журнале раскопок Помпеи, а надпись интерпретировали профессора Мария Кьяра Скаппатиччо и Альберто Далла Роза.