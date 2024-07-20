Аппарат Curiosity обнаружил редчайшие кристаллы чистой серы на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе, впервые за всю историю исследований Красной планеты.

Фото: ESO by G. Hudepohl, CC BY 4.0

Находка была сделана в мае, когда ученые заметили расколотый камень, который внутри оказался ярко-желтым. Ранее было известно о наличии на Марсе минералов с содержанием серы, но чистая сера была обнаружена впервые. По словам НАСА, чистая сера формируется только в определенных условиях, которые ранее не ассоциировались с этим местом, сообщает РИА Новости.

Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада сравнил находку с оазисом в пустыне и отметил, что теперь предстоит объяснить происхождение этого явления.