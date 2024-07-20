Наука спасает планету: открыт новый метод предсказания космических бурь

Разработан метод точного прогнозирования космических штормов

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из Университета Аберистуита разработали метод для точного прогнозирования космических штормов, угрожающих спутникам и земной инфраструктуре.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Они исследовали магнитные области Солнца, чтобы вычислить скорость коронального выброса массы (КВМ) — плазмы и электромагнитного излучения, выбрасываемых в космос после солнечных вспышек. Эти данные позволяют предсказать время, когда КВМ достигнет Земли и вызовет геомагнитный шторм. Прогнозирование стало возможным благодаря наблюдению за активными зонами с сильными магнитными полями и выявлению критической высоты, при которой магнитное поле становится нестабильным, сообщает "Газета.Ru".

Результаты исследования могут использоваться в геометрической модели, отслеживающей КВМ в трех измерениях для более точных прогнозов. Ведущий автор исследования Харшита Ганди подчеркнула важность этих данных для улучшения прогнозирования космической погоды.