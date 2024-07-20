Археологи обнаружили турецкий порт, скрывавшийся под водой тысячи лет

Подводные исследования в древнем городе Парион, находящемся в современной деревне Кемер района Бига в Чанаккале, Турция, выявили второй древний порт города.
Этот город, основанный около 2700 лет назад, служил важной гаванью в Римской империи и имел стратегическое значение для региона.
Руководитель раскопок профессор Ведат Келеш отметил, что новая гавань, вероятно, была военным портом, в отличие от южного торгового порта.
Раскопки в Парионе продолжаются уже 20 лет, и в 2024 году впервые были проведены подводные работы, которые подтвердили наличие второго порта. Раскопки также ведутся на территории театра и агоры, несмотря на значительное разрушение этих сооружений в поздние периоды, сообщает Arkeonews.
Профессор Келеш призывает местные власти к поддержке, чтобы ускорить процесс раскопок и восстановления города.
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