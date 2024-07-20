Археологи обнаружили турецкий порт, скрывавшийся под водой тысячи лет

Старый порт обнаружен в древнем городе Парион

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Подводные исследования в древнем городе Парион, находящемся в современной деревне Кемер района Бига в Чанаккале, Турция, выявили второй древний порт города.

Фото: University of Macerata

Этот город, основанный около 2700 лет назад, служил важной гаванью в Римской империи и имел стратегическое значение для региона.

Руководитель раскопок профессор Ведат Келеш отметил, что новая гавань, вероятно, была военным портом, в отличие от южного торгового порта.

Раскопки в Парионе продолжаются уже 20 лет, и в 2024 году впервые были проведены подводные работы, которые подтвердили наличие второго порта. Раскопки также ведутся на территории театра и агоры, несмотря на значительное разрушение этих сооружений в поздние периоды, сообщает Arkeonews.

Профессор Келеш призывает местные власти к поддержке, чтобы ускорить процесс раскопок и восстановления города.