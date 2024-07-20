Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские туристы в Турции отравились неизвестным газом в отеле
Загадочный пост Дженнифер Лопес: обращение к Бену Аффлеку
Как избежать ошибок при самомассаже лица: советы врача-косметолога
Новый мод для Cyberpunk 2077: исправление графических дефектов и улучшение текстур
Валютные интервенции Банка Японии вызвали резкий рост иены
Опытные повара поделились лайфхаком при приготовлении котлет
Как использовать скрытые функции автомобиля для комфортной езды
Как правильно выбрать цвет межкомнатных дверей
Создание безопасной игровой среды для кошек и собак
Археологи обнаружили турецкий порт, скрывавшийся под водой тысячи лет

Старый порт обнаружен в древнем городе Парион

1:00
Наука

Подводные исследования в древнем городе Парион, находящемся в современной деревне Кемер района Бига в Чанаккале, Турция, выявили второй древний порт города.

Старый порт обнаружен в древнем городе Парион
Фото: University of Macerata

Этот город, основанный около 2700 лет назад, служил важной гаванью в Римской империи и имел стратегическое значение для региона.

Руководитель раскопок профессор Ведат Келеш отметил, что новая гавань, вероятно, была военным портом, в отличие от южного торгового порта.

Раскопки в Парионе продолжаются уже 20 лет, и в 2024 году впервые были проведены подводные работы, которые подтвердили наличие второго порта. Раскопки также ведутся на территории театра и агоры, несмотря на значительное разрушение этих сооружений в поздние периоды, сообщает Arkeonews.

Профессор Келеш призывает местные власти к поддержке, чтобы ускорить процесс раскопок и восстановления города.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Правильная посадка роз: как обеспечить здоровое цветение
Эксперт назвал причину массового сбоя Windows
Что стоит добавить в клубничное варенье
Как поддерживать форму летом: лучшие упражнения для подтянутого тела
Банк России не будет карать страховщиков за ошибки в отчётности в 2025 году
Вражда Брэда Питта и Тома Круза: тридцать лет конфликта
Китайские инвесторы продали рекордное количество американских ценных бумаг
Что стоит за враждой кошек и собак?
Технические ограничения дорожных камер: мифы и реальность
Microsoft дала совет для исправления глобального сбоя Windows
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников