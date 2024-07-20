Названа главная причина сбоя в работе Windows по всему миру

Глобальный технический сбой Windows вызван неполным тестированием последнего обновления антивирусного программного обеспечения, о чём сообщил академик Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН.
По его словам, обновление, которое отвечает за безопасность миллионов компьютеров, было выпущено без надлежащего тестирования. Ситуация привела к массовым сбоям в работе компьютерных устройств на базе Windows по всему миру, включая международные банки, авиаперевозчиков и СМИ. Компания CrowdStrike подтвердила связь между обновлением их антивирусного ПО и сбоями, и работает над откатом к более ранней версии, сообщает ТАСС.
В России сбой затронул пользователей минимально из-за прекращения сотрудничества CrowdStrike с РФ в 2022 году. Аветисян подчеркнул важность развития отечественных решений и правильного выстраивания процессов разработки совместно с регуляторами для обеспечения технологической независимости.
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