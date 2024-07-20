Названа главная причина сбоя в работе Windows по всему миру

Эксперт назвал причину массового сбоя Windows

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальный технический сбой Windows вызван неполным тестированием последнего обновления антивирусного программного обеспечения, о чём сообщил академик Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

По его словам, обновление, которое отвечает за безопасность миллионов компьютеров, было выпущено без надлежащего тестирования. Ситуация привела к массовым сбоям в работе компьютерных устройств на базе Windows по всему миру, включая международные банки, авиаперевозчиков и СМИ. Компания CrowdStrike подтвердила связь между обновлением их антивирусного ПО и сбоями, и работает над откатом к более ранней версии, сообщает ТАСС.

В России сбой затронул пользователей минимально из-за прекращения сотрудничества CrowdStrike с РФ в 2022 году. Аветисян подчеркнул важность развития отечественных решений и правильного выстраивания процессов разработки совместно с регуляторами для обеспечения технологической независимости.