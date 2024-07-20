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Новый световой метод избавит вас от джетлага за считанные часы

Учёные из Австралии разработали метод борьбы с джетлагом

1:16
Наука

Австралийские ученые из Сиднейского университета (USYD) разработали инновационный метод смягчения симптомов джетлага, который часто возникает у пассажиров при авиаперелетах на большие расстояния.

Учёные из Австралии разработали метод борьбы с джетлагом
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Джетлаг представляет собой рассинхронизацию циркадных ритмов человека с местным временем, что приводит к нарушениям сна, головным болям, утомлению и потере аппетита.

Исследователи создали схему освещения для салонов самолетов, имитирующую смену времени суток. Проект прошел 150-часовое тестирование в макете салона Airbus A350, где были проверены 12 сцен подсветки, включая фазы "пробуждения", "заката" и "восхода". Световые сцены настроены таким образом, чтобы влиять на биологические часы человека, помогая адаптироваться к новому часовому поясу, сообщает "Газета.Ru".

Разработку планируют испытать на реальных рейсах между Австралией, Лондоном и Нью-Йорком продолжительностью около 20 часов.

Свет, обогащенный синим цветом, помогает сместить биологические часы, а длинноволновый свет (например, красный) предотвращает нежелательные смещения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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