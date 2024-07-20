Новый световой метод избавит вас от джетлага за считанные часы

Учёные из Австралии разработали метод борьбы с джетлагом

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские ученые из Сиднейского университета (USYD) разработали инновационный метод смягчения симптомов джетлага, который часто возникает у пассажиров при авиаперелетах на большие расстояния.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Джетлаг представляет собой рассинхронизацию циркадных ритмов человека с местным временем, что приводит к нарушениям сна, головным болям, утомлению и потере аппетита.

Исследователи создали схему освещения для салонов самолетов, имитирующую смену времени суток. Проект прошел 150-часовое тестирование в макете салона Airbus A350, где были проверены 12 сцен подсветки, включая фазы "пробуждения", "заката" и "восхода". Световые сцены настроены таким образом, чтобы влиять на биологические часы человека, помогая адаптироваться к новому часовому поясу, сообщает "Газета.Ru".

Разработку планируют испытать на реальных рейсах между Австралией, Лондоном и Нью-Йорком продолжительностью около 20 часов.

Свет, обогащенный синим цветом, помогает сместить биологические часы, а длинноволновый свет (например, красный) предотвращает нежелательные смещения.